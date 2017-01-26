Жена Дюжева затмила всех на премьере

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В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера картины "Огни большой деревни". Режиссером фильма стал Илья Учитель, сын Киры Саксаганской и Алексея Учителя. Посмотреть картину пришло много знаменитостей. Однако ярче всех блистала супруга популярного актера Дмитрия Дюжева Татьяна. Молодая женщина вышла в свет в черном лаконичном наряде, разбавив монохромный образ яркой красной помадой.
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