Жена Дюжева затмила всех на премьере

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера картины "Огни большой деревни". Режиссером фильма стал Илья Учитель, сын Киры Саксаганской и Алексея Учителя. Посмотреть картину пришло много знаменитостей. Однако ярче всех блистала супруга популярного актера Дмитрия Дюжева Татьяна. Молодая женщина вышла в свет в черном лаконичном наряде, разбавив монохромный образ яркой красной помадой.