Как живут восемь внуков Дональда Трампа

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У президента США Дональда Трампа восемь внуков. Пятеро от старшего сына бизнесмена Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы: девочки Кей Мэдисон (родилась в 2007 году), Хлоя София (2014) и мальчики Дональд Джон III (2009), Тристан Милос (2011), Спенсер Фредерик (2012).
Троих внуков подарила Трампу его дочь Иванка, счастливо живущая в браке с Джаредом Кушнером. Она родила девочку Арабеллу Роуз в 2011 году и мальчиков Джозефа Фредерика (2013) и Теодора Джеймса (2016).
Успешный бизнесмен, ставший 45-м президентом Америки, приучает своих наследников к роскошной жизни буквально с пеленок. Dni.Ru узнали, чем увлекаются и как любят отдыхать внуки любящего дедушки Дональда.
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