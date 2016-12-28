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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 28, 2016
просмотры: 123

Хабенского очаровала молодая актриса

567

В Москве завершились съемки фильма "Селфи" по одноименному роману Сергея Минаева. Роль главного героя – успешного писателя Богданова – исполнил Константин Хабенский. По сюжету, у Богданова появляется двойник, который встречается с его читателями, ведет его передачу, общался с его женщинами.

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