Хабенского очаровала молодая актриса

В Москве завершились съемки фильма "Селфи" по одноименному роману Сергея Минаева. Роль главного героя – успешного писателя Богданова – исполнил Константин Хабенский. По сюжету, у Богданова появляется двойник, который встречается с его читателями, ведет его передачу, общался с его женщинами.