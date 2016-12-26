Каким запомнился Джордж Майкл

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Джордж Майкл умер 25 декабря. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств". "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель артиста.
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