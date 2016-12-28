Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Теперь Божена знает, кто конкретно атаковал ее балкон и подъезд
Традиционное застолье с "советским" набором продуктов у россиян остается самым популярным
В одном из столичных кинотеатров состоялась долгожданная премьера картины "Викинг". главную роль в которой исполнил секс-символ отечественного кино Данила Козловский. Жгучий брюнет позировал на камеры многочисленных фотографов вместе со своей пассией, моделью Ольгой Зуевой. Миниатюрная шатенка появилась на красной дорожке в прозрачном платье с внушительным декольте.
В Москве завершились съемки фильма "Селфи"
Ксения Собчак и Виктория Исакова переплюнули актрису откровенными нарядами
Знаменитости, которые получили или хотят получить российский паспорт
Звезда сериала "Не родись красивой" сводила пятилетнюю Ию на диснеевское шоу
Популярный исполнитель ушел из жизни, находясь в собственной кровати
Актриса отличилась на сцене театра Наций
Dni.Ru решили подробнее узнать о жизни юной надежды отечественного фигурного катания
Dni.Ru публикуют фотографии пассажиров разбившегося самолета Минобороны
Смелые "дедушки" искупались в проруби и пробежали по улицам Новосибирска
Dni.Ru публикуют лучшие фотографии обворожительной американки
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки