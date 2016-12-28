Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье

В одном из столичных кинотеатров состоялась долгожданная премьера картины "Викинг". главную роль в которой исполнил секс-символ отечественного кино Данила Козловский. Жгучий брюнет позировал на камеры многочисленных фотографов вместе со своей пассией, моделью Ольгой Зуевой. Миниатюрная шатенка появилась на красной дорожке в прозрачном платье с внушительным декольте.