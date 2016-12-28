Челка испортила красоту Паулины Андреевой

В Москве завершились съемки фильма Александра Молочникова "Мифы о Москве", продюсерами которого стали Илья Стюарт, Мурад Османн, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. В ленте засветились только топовые звезды: Ксения Собчак, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Игорь Верник и многие другие.

В распоряжении Dni.Ru оказались снимки, сделанные в финальный день съемок. Главные звезды ленты одеты в роскошные наряды. Например, Ксения Собчак щеголяет в платье с глубоким декольте. Виктория Исакова соблазняет мужчин стройными ногами в сексуальной мини-юбке. А вот прямая густая челка несколько подпортила дивную красоту соблазнительной актрисы Паулины Андреевой.