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Дек. 26, 2016
просмотры: 123

Нелли Уварова вывела в свет дочь-принцессу

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Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова вместе с пятилетней дочерью Ией посетила премьеру шоу "Волшебное созвездие Disney". Яркая театрализованная постановка на основе песен из любимых мультфильмов не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Также на премьеру пришли певица Анастасия Стоцкая, актриса Ольга Кабо, актер Олег Константинович Масленников-Войтов и другие знаменитости со своими наследниками.

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