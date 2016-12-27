Кто из звезд хочет стать россиянином

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Сегодня, 27 декабря, актер Жерар Депардье отмечает день рождения – ему исполняется 68 лет. Несколько лет назад артист получил российское гражданство и апартаменты в центре Грозного от главы Чечни Рамзана Кадырова. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из зарубежных знаменитостей обзавелся или желает обзавестись российским паспортом.
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