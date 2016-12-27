Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Шоу-бизнес

Рынска опознала напавших на нее людей

Теперь Божена знает, кто конкретно атаковал ее балкон и подъезд
Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике

Дочь именитого композитора удивила поклонников откровенным фото
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
21:09
Как ТГК-14 хочет лишить тепла социальные объекты
21:01
Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
21:00
Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза (видео)
20:47
Самые высокооплачиваемые актеры – 2016
Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике

Дочь именитого композитора удивила поклонников откровенным фото
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 27, 2016
просмотры: 123

Кто из звезд хочет стать россиянином

567

Сегодня, 27 декабря, актер Жерар Депардье отмечает день рождения – ему исполняется 68 лет. Несколько лет назад артист получил российское гражданство и апартаменты в центре Грозного от главы Чечни Рамзана Кадырова. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из зарубежных знаменитостей обзавелся или желает обзавестись российским паспортом.

поделиться

Хабенского очаровала молодая актриса

В Москве завершились съемки фильма "Селфи"

567

Челка испортила красоту Паулины Андреевой

Ксения Собчак и Виктория Исакова переплюнули актрису откровенными нарядами

567

Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье

В столице состоялась долгожданная премьера фильма "Викинг"

567

Нелли Уварова вывела в свет дочь-принцессу

Звезда сериала "Не родись красивой" сводила пятилетнюю Ию на диснеевское шоу

567

Каким запомнился Джордж Майкл

Популярный исполнитель ушел из жизни, находясь в собственной кровати

567

Боярская в свадебном платье целовала руки Миронову

Актриса отличилась на сцене театра Наций

567

Как живет чемпионка Медведева

Dni.Ru решили подробнее узнать о жизни юной надежды отечественного фигурного катания

567

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

Dni.Ru публикуют фотографии пассажиров разбившегося самолета Минобороны

567

"Деды Морозы" разделись перед праздниками

Смелые "дедушки" искупались в проруби и пробежали по улицам Новосибирска

567

Беллу Хадид признали моделью года

Dni.Ru публикуют лучшие фотографии обворожительной американки

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Известная российская певица больна раком

Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
Происшествия

Юный москвич задушил младшего брата

По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Дочери Валерии очень плохо

Анна Шульгина напугала поклонников
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о покушении

Юриста хотят убить из-за женщины
Общество

Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Шоу-бизнес

Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru