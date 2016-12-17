Обитель зла Милы Йовович

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
Сегодня, 17 декабря свой 41-й День Рождения празднует известная актриса Мила Йовович. Голливудская звезда с русско-сербскими корнями известна по фильмам "Обитель зла", "Пятый элемент" и "Ультрафиолет". За свою жизнь Йовович успела поработать моделью, три раза выйти замуж и овладеть несколькими восточными единоборствами.
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