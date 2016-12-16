Что стало с бывшими солистками "ВИА Гры"

Сегодня, 16 декабря, одна из экс-солисток "ВИА Гры" Анна Седокова отмечает день рождения – ей исполняется 34 года. Dni.Ru решили выяснить, как поживают остальные бывшие и настоящие участницы коллектива. Всего же с 2000 года в ансамбле побывало ни много ни мало 16 красавиц.