Голливудская дива вышла в свет с отметиной на груди

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В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Пассажиры". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей. Однако ярче всех блистала актриса Дженнифер Лоуренс. Она вышла в свет в белоснежном платье, корсаж которого украшала красная отметина – вышитое пайетками сердечко.
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