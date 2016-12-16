Голливудская дива вышла в свет с отметиной на груди

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Пассажиры". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей. Однако ярче всех блистала актриса Дженнифер Лоуренс. Она вышла в свет в белоснежном платье, корсаж которого украшала красная отметина – вышитое пайетками сердечко.