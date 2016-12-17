Брови якутской продавщицы взорвали интернет

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Якутская продавщица по имени Анжелика проснулась знаменитой. Один из покупателей заснял девушку с необычно широкими бровями и выложил фото в Сеть. С тех пор множество пользователей спародировали макияж работницы рынка "Столичный". Примечательно, что среди тех, кто повторил боевой раскрас – огромное количество мужчин.
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