Брови якутской продавщицы взорвали интернет

Якутская продавщица по имени Анжелика проснулась знаменитой. Один из покупателей заснял девушку с необычно широкими бровями и выложил фото в Сеть. С тех пор множество пользователей спародировали макияж работницы рынка "Столичный". Примечательно, что среди тех, кто повторил боевой раскрас – огромное количество мужчин.