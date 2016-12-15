Дети Киркорова произвели фурор

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В концертном зале Vegas City Hall состоялась четвертая церемония вручения детской музыкальной премии "Kinder МУЗ Awards". Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, Яна Рудковская, Митя Фомин, Ани Лорак, Максим Галкин, Наталья Ионова, группа MBAND и другие звезды пришли поддержать юных коллег по сцене.
Гостей премии ждало захватывающее шоу, темой которого стали "Мифы Древней Греции, или Двенадцать подвигов Геракла". В образе богов Олимпа в этот вечер оказались сами звезды – Филипп Киркоров сыграл Зевса, Яна Рудковская – Геру, Максим Галкин исполнил роль Бога подземного царства, а Андрей Малахов перевоплотился в бога Гермеса. Старшие коллеги вручили юным талантам традиционные "тарелки" МУЗ-ТВ, в уменьшенном, "детском" варианте.
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