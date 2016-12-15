Девушки снялись для календаря российским военным

Сирийские красавицы необычным образом поздравили российских военных с наступающими праздниками. Девушки снялись для календаря в традиционных русских кокошниках. Каждая фотография сопровождается словами от первого лица, обращенными к российскому воину.

Создатели календаря – отмечают, что "у каждой из запечатленных на фото девушек, своя история, но всех их объединяет чувство искренней благодарности российским военным". При этом вместо праздничных дат в каждом месяце были выделены события, связанные с важными изменениями на сирийской земле.