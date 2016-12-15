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Дек. 15, 2016
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Девушки снялись для календаря российским военным

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Сирийские красавицы необычным образом поздравили российских военных с наступающими праздниками. Девушки снялись для календаря в традиционных русских кокошниках. Каждая фотография сопровождается словами от первого лица, обращенными к российскому воину.

Создатели календаря –  отмечают, что "у каждой из запечатленных на фото девушек, своя история, но всех их объединяет чувство искренней благодарности российским военным". При этом вместо праздничных дат в каждом месяце были выделены события, связанные с важными изменениями на сирийской земле.

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