Instagram назвал самых сексуальных девушек года

Социальная сеть Instagram назвала самых сексуальных девушек года. В рейтинг попали популярные актрисы и модели, которые публиковали для своих поклонников откровенные снимки и заполучили в 2016 году больше всего подписчиков. Dni.Ru выбрали самые горячие фото победительниц.