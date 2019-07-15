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Июль 15, 2019
просмотры: 123

Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды

567

В Великобритании скончалась 35-летняя телеведущая и по совместительству звезда "Ютуба" и "Инстаграма" Эмили Хартридж. Девушка погибла в результате аварии. Она каталась на электросамокате и врезалась в грузовик менее чем в километре от своего дома в Южном Лондоне. 

При жизни погибшая была известным тренером. Она успела поработать с популярными актерами, такими как Хью Джекман, Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн.

Отметим, это был первый случай летального исхода на таком транспортном средстве. После ДТП никто не был привлечен к ответственности, а Минтранс Великобритании может изменить правила использования электросамокатов в стране.
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