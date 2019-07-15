Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды

В Великобритании скончалась 35-летняя телеведущая и по совместительству звезда "Ютуба" и "Инстаграма" Эмили Хартридж. Девушка погибла в результате аварии. Она каталась на электросамокате и врезалась в грузовик менее чем в километре от своего дома в Южном Лондоне.

При жизни погибшая была известным тренером. Она успела поработать с популярными актерами, такими как Хью Джекман, Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн.

Отметим, это был первый случай летального исхода на таком транспортном средстве. После ДТП никто не был привлечен к ответственности, а Минтранс Великобритании может изменить правила использования электросамокатов в стране.