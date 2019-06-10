Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

Изысканные наряды продемонстрировали: Анна Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопор, Нонна Гришаева, Агния Дитковските, Светлана Ходченкова, Алена Свиридова, Дарья Мороз и многие другие. Меж тем всеобщее внимание было приковано к телеведущей Ксении Собчак. Звезда появилась на открытии в черном полупрозрачном платье.
Спутником светской львицы стал телеведущий Игорь Верник. Шоумен с удовольствием позировал с роскошной Собчак, периодически нежно обнимая ее за талию.
Между тем нынешний возлюбленный Ксении – режиссер Константин Богомолов – на красной дорожке замечен не был. Кинематографист составил компанию Собчак уже в зале. Он выглядел не так презентабельно как Верник. Почему теледива отказалась выходить к камерам с избранником – остается загадкой.
Звезды состязались в оригинальности на красной дорожке и на сцене
Организаторы устроили феерическое зрелище
Такое тело грех не показать
Оперная певица дала грандиозный концерт в столице
Певица в прозрачном белье повергла поклонников в шок
Актеры были счастливы
Все обсуждали его худобу и спрашивали секрет этой чудесной диеты. Он лишь улыбался и говорил, что все дело – в любви.
Cудьба актрисы была полна тяжелых переживаний
Микелла Абрамова растет красавицей
Телеведущая предстала в неожиданном виде
Певице не помогли даже верблюды
Шоумен заинтересовался историей провинциального педагога
Тело мужчины сбросили в пруд
Герцогиня Сассекская появилась на параде в честь королевы
Популярные темы форума
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Должна ли я содержать мать?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Хочу замуж
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Хочет секс даже когда болею
Можно ли завидовать сестре родной?
Должен отслужить в армии
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
Разведенка с прицепом
Прямолинейнвая подруга
На западе мальчики одеваются, как девочки
Парень оказался извращенцем
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?