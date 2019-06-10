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Июнь 10, 2019
просмотры: 123

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

567

Изысканные наряды продемонстрировали: Анна Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопор, Нонна Гришаева, Агния Дитковските, Светлана Ходченкова, Алена Свиридова, Дарья Мороз и многие другие. Меж тем всеобщее внимание было приковано к телеведущей Ксении Собчак. Звезда появилась на открытии в черном полупрозрачном платье.

Спутником светской львицы стал телеведущий Игорь Верник. Шоумен с удовольствием позировал с роскошной Собчак, периодически нежно обнимая ее за талию.

Между тем нынешний возлюбленный Ксении – режиссер Константин Богомолов – на красной дорожке замечен не был. Кинематографист составил компанию Собчак уже в зале. Он выглядел не так презентабельно как Верник. Почему теледива отказалась выходить к камерам с избранником – остается загадкой.  

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Посади лошадь за стол, она и ноги на стол. Где роскошь то?
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