Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

Изысканные наряды продемонстрировали: Анна Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопор, Нонна Гришаева, Агния Дитковските, Светлана Ходченкова, Алена Свиридова, Дарья Мороз и многие другие. Меж тем всеобщее внимание было приковано к телеведущей Ксении Собчак. Звезда появилась на открытии в черном полупрозрачном платье.

Спутником светской львицы стал телеведущий Игорь Верник. Шоумен с удовольствием позировал с роскошной Собчак, периодически нежно обнимая ее за талию.

Между тем нынешний возлюбленный Ксении – режиссер Константин Богомолов – на красной дорожке замечен не был. Кинематографист составил компанию Собчак уже в зале. Он выглядел не так презентабельно как Верник. Почему теледива отказалась выходить к камерам с избранником – остается загадкой.