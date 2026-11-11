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В школах Подмосковья расширили углублённое изучение физики, химии и биологии

В школах Подмосковья расширили углублённое изучение физики, химии и биологии
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В программе участвуют около 1,7 тысячи учеников из 29 муниципалитетов.

В Московской области усилили подготовку по естественно-научным предметам. В прошлом году в проект входила только физика, теперь к ней добавили химию и биологию.

В программе участвуют более 40 школ из 29 муниципалитетов и около 1,7 тысячи учеников, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

«С этого учебного года углублённая физика идёт уже с восьмого класса, а для десятых добавились химия и биология. Ребята решают нестандартные экспериментальные задачи, ставят опыты, ведут настоящие исследования в лабораториях. Главное, что к моменту поступления школьник уже знает, что стоит за профессией, которую выбирает», – объяснила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Занятия проходят в школах в формате еженедельных профильных кружков по три часа. Кроме того, в этом году запланированы 140 практических интенсивов на базе Физтех-лицея имени Капицы и 90 лекций учёных. Региональный центр «Спектр» создан на базе этого лицея.

Одиннадцатиклассник Одинцовского «Десятого лицея» Тимофей Нарыгин особенно выделил выезды в лабораторию. «Именно на таких занятиях понимаешь, что естественные науки – это живое знание», – сказал он.

На занятиях по биологии старшеклассники работают с профессиональными микроскопами, изучают живые клетки, выращивают бактерии и выделяют молекулы ДНК. По химии учатся безопасно работать с реагентами, перегонять смеси и синтезировать вещества. На физике собирают сложные электрические цепи и изучают полупроводники и оптику.

Для учителей по этим дисциплинам в школах Подмосковья запустили вебинары о работе с цифровыми лабораториями и проектной деятельности.

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