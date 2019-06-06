Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Большая грудь не мешает украинской легкоатлетке Марине
Бех-Романчук ставить рекорды. Четырехкратной чемпионке Украины покоряется не
только сектор для прыжков в длину, но и мужские сердца. Особенно после
откровенной фотосессии спортсменки, которая появилась в Сети.
Марина Бех как-то заявила, что никогда не снимется голой - это не для нее. Но вот в нижнем белье спортсменка снимается охотно. Как заявила разместившая в соцсети соблазнительные черно-белые снимки 23-летней прыгуньи фотограф Оксана Гаева, просто грех не опубликовать съемку, когда в кадре такое красивое тело.
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