Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Большая грудь не мешает украинской легкоатлетке Марине Бех-Романчук ставить рекорды. Четырехкратной чемпионке Украины покоряется не только сектор для прыжков в длину, но и мужские сердца. Особенно после откровенной фотосессии спортсменки, которая появилась в Сети.



Марина Бех как-то заявила, что никогда не снимется голой - это не для нее. Но вот в нижнем белье спортсменка снимается охотно. Как заявила разместившая в соцсети соблазнительные черно-белые снимки 23-летней прыгуньи фотограф Оксана Гаева, просто грех не опубликовать съемку, когда в кадре такое красивое тело.