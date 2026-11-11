Холостая Луна: когда категорически запрещено подписывать контракты и делать крупные покупки

В Сети появились кадры последних секунд Соседова Раскрыта предсмертная воля Федосеевой-Шукшиной Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странностьВ поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнулСамая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины ДибровойГрязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой Лолита выдала истинную причину одиночества БасковаЛолита выдала истинную причину одиночества Баскова

Лента новостей

Среда 11 ноября

13:03Холостая Луна: когда категорически запрещено подписывать контракты и делать крупные покупки 11:34В школах Подмосковья расширили углублённое изучение физики, химии и биологии 10:52Андрей Малахов озвучил шокирующую версию гибели Сергея Соседова 09:47После громкого фиаско Киркорова настиг новый удар 00:15Не оставляйте детей одних: какую страшную беду боялись накликать на семью 11 ноября, в Волчий праздник 17:15Брак затрещит по швам или накроет страсть: честный взрослый гороскоп на ноябрь для всех знаков 16:43Четыре циферблата Константина Чайкина появились на Huawei Watch 6 15:39Анатолий Цой борется за жизнь в чужой стране 13:30Обнародовано видео последних секунд жизни Сергея Соседова 12:24Ученые в панике: какая климатическая катастрофа накроет Землю уже в 2027 году 10:54"Сама решу": Волочкова в слезах переписала судьбу своего многомиллионного наследства 09:46У заброшенной квартиры Ефремова объявился хозяин 00:46Ни в коем случае не совершайте эту роковую ошибку 10 ноября 17:14На региональных дорогах 14 округов Подмосковья восстановили освещение 16:57Картины внука Аллы Пугачевой внезапно исчезли из столичной галереи 15:29Названы тайные пороки, которые принесут богатство знакам зодиака в ноябре 15:11Собянин: ГКБ № 15 им. Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году 13:16Четыре павильона и зал на 2240 мест. Каким станет "ВДНХ Экспо" 13:09"Мосбилет" рекомендует концерты в интерьерах Петровского путевого дворца 13:09"Беру всю вину на себя": предсмертная мольба Федосеевой-Шукшиной разорвала сердца наследников 13:04Собянин назвал ключевые городские проекты по поддержке детей-сирот 11:57Ученые раскрыли мутации, которые происходят с людьми прямо сейчас 10:20В семье певицы Нюши произошла жуткая трагедия 09:40Стало известно, с кем разделит вечный покой Федосеева-Шукшина 00:28Какую тайную клятву давали наши предки 9 ноября и почему расплата за нее была мгновенной 17:20Секрет уверенности за секунды: почему обычная пуговица спасет вас от провала на переговорах 15:36Тайна мамонтовых костей раскрыта: гибель слонихи перечеркнула вековые мифы о ледниковом периоде 12:42Стрижка как ритуал обнуления в ноябре: дни, когда состриженные волосы унесут чужой сглаз и долги 07:54Назван лучший день для раздачи долгов: мудрость веков 17:38Этот простой актерский трюк заставит слушать вас затаив дыхание 15:24Любимая еда нравится вам не только из-за вкуса: ученые нашли еще одну причину 12:46"А деньги это приносит?" Как мы устраиваемся на вторую работу вместо хобби 07:13Природа плачет вместе с людьми: не совершайте эту роковую ошибку 7 ноября 18:20В Подмосковье пройдёт X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей 17:30Финансовое цунами: раскрыты знаки Зодиака, которых накроет шальными деньгами 16:05Эти продукты могут спасти ваши легкие: открытие ученых удивило мир 15:16Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту 13:30"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение 10:52Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить? 09:17Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске 02:59Этот странный знак 6 ноября сулит нежданное богатство: не пропустите его 18:47Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд 18:40Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста 17:06Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд 15:37Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой 14:45Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов 14:16В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии" 13:06В Москве простились с вокалистом "Любэ" Алексеем Тарасовым: Николай Расторгуев пришел к гробу друга 11:12Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала 09:25"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Холостая Луна: когда категорически запрещено подписывать контракты и делать крупные покупки

Фото: magnific.com
136

Разберемся вместе с эзотерикой Аделиной Паниной, в какие дни ноября 2026 года стоит проявить осторожность и какие дела лучше отложить.

Ноябрь принесет несколько периодов, которые в астрологии называют временем холостой Луны. Считается, что в эти часы новые начинания могут столкнуться с неожиданными препятствиями, а важные решения привести не к тому результату, на который изначально рассчитывали.

Что такое холостая Луна?

Холостой, или без курса, называют Луну в промежутке между ее последним основным аспектом с другой планетой в текущем знаке зодиака и переходом в следующий знак. В астрологии этот период связывают с неопределенностью, рассеянностью и нарушением привычного хода событий. Считается, что начатое в такие часы может не оправдать ожиданий, изменяться договоренности, а планы придется пересмотреть.

Но это не означает, что обязательно произойдет что-то неприятное. Это скорее повод приостановиться, внимательнее проверить детали и не принимать решения на эмоциях.

Что запрещено делать?

В такие дни и в указанные часы не рекомендуется подписывать важные договоры, начинать новые дела, покупать дорогие вещи и отправлять важные письма.

В ноябре 2026 года холостая Луна будет в следующие даты и периоды:

1 ноября с 00:59 до 07:17 — не стоит оформлять дорогие покупки и принимать финансовые решения в спешке.

3 ноября с 03:10 до 11:27 — лучше не начинать новые проекты и не назначать важные переговоры.

С 4 ноября, 09:57, до 5 ноября, 17:38 — рекомендуется отложить подписание договоров, заключение сделок и запуск новых проектов.

7 ноября с 16:19 до 8 ноября, 01:39 — нежелательно отправлять важные деловые письма и принимать сложные окончательные решения.

10 ноября с 02:25 до 11:35 — лучше не совершать крупные покупки, особенно бытовой техники, и не соглашаться на сомнительные предложения по бизнесу.

12 ноября с 14:28 до 23:27 — не рекомендуется подписывать контракты и давать обязательства, которые сложно выполнить.

С 14 ноября, 21:55, до 15 ноября, 12:24 — стоит избегать спонтанных финансовых решений и поспешных договоренностей с партнерами.

17 ноября с 17:25 до 18 ноября, 00:19 — лучше не начинать масштабные проекты и не отправлять сообщения с важными деловыми условиями.

20 ноября с 04:45 до 08:52 — нежелательно принимать решения о покупке недвижимости.

22 ноября с 10:38 до 13:09 — не стоит заключать новые соглашения и менять планы без необходимости.

24 ноября с 13:08 до 14:09 — рекомендуется отложить на день подписание документов и важные разговоры в кругу семьи.

26 ноября с 08:23 до 13:50 — лучше не оформлять крупные заказы и не принимать финансовые обязательства.

28 ноября с 08:40 до 14:20 — нежелательно запускать новые дела и отправлять письма, требующие немедленного ответа.

30 ноября с 13:10 до 17:12 — стоит избегать импульсивных покупок, подписания контрактов и окончательного утверждения новых планов.

Что можно делать?

В холостую Луну занимайтесь привычными бытовыми делами, уборкой, разбором документов и завершением ранее начатых задач. Это хорошее время для спокойного планирования, чтения, медитаций, спорта, прогулок и небольших повседневных покупок. Полезно пересмотреть текущие цели, оценить результаты месяца и составить список дел на будущее.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2026, 13:03
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Ни в коем случае не совершайте эту роковую ошибку 10 ноября

Андрей Малахов озвучил шокирующую версию гибели Сергея Соседова

Андрей Малахов озвучил шокирующую версию гибели Сергея Соседова
Кадры рокового падения известного телеведущего вместо разгадки породили волну пугающих подозрений, заставив участников ток-шоу заговорить о тайном покушении. Обстоятельства внезапной гибели 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова в якутском Нерюнгри продолжают обрастать зловещими деталями.

После громкого фиаско Киркорова настиг новый удар

После громкого фиаско Киркорова настиг новый удар
Скандальный шлейф после сорванного сибирского концерта накрыл гастрольный тур главного артиста страны с новой разрушительной силой. Эхо злополучного выступления Филиппа Киркорова в Тюмени докатилось до европейской части России, ударив по самому больному месту — карману и самолюбию поп-короля.

Не оставляйте детей одних: какую страшную беду боялись накликать на семью 11 ноября, в Волчий праздник

Не оставляйте детей одних: какую страшную беду боялись накликать на семью 11 ноября, в Волчий праздник
В этот суровый ноябрьский день случайная перепалка с супругом могла принести несчастье. В среду, 11 ноября 2026 года, наступает важный рубеж поздней осени — день Настасьи Овечницы и Аврамия Овчара.

Брак затрещит по швам или накроет страсть: честный взрослый гороскоп на ноябрь для всех знаков

Брак затрещит по швам или накроет страсть: честный взрослый гороскоп на ноябрь для всех знаков
Ноябрь приготовил знакам зодиака жесткую проверку на прочность. В этом месяце эмоциональным фоном управляют дерзкий Скорпион и неудержимый Стрелец.

Анатолий Цой борется за жизнь в чужой стране

Анатолий Цой борется за жизнь в чужой стране
Обычная гастрольная поездка в Азию для популярного исполнителя обернулась экстренной борьбой за выживание. Внимание миллионов поклонников и коллег по цеху сегодня приковано к тревожным новостям из Китая, где на больничной койке оказался любимец публики Анатолий Цой.

Выбор читателей

09/11ПндНазваны тайные пороки, которые принесут богатство знакам зодиака в ноябре 09/11ПндКартины внука Аллы Пугачевой внезапно исчезли из столичной галереи 10/11ВтрОбнародовано видео последних секунд жизни Сергея Соседова 10/11ВтрНи в коем случае не совершайте эту роковую ошибку 10 ноября 10/11ВтрУ заброшенной квартиры Ефремова объявился хозяин 09/11ПндНа региональных дорогах 14 округов Подмосковья восстановили освещение