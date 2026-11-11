Холостая Луна: когда категорически запрещено подписывать контракты и делать крупные покупки

Разберемся вместе с эзотерикой Аделиной Паниной, в какие дни ноября 2026 года стоит проявить осторожность и какие дела лучше отложить.

Ноябрь принесет несколько периодов, которые в астрологии называют временем холостой Луны. Считается, что в эти часы новые начинания могут столкнуться с неожиданными препятствиями, а важные решения привести не к тому результату, на который изначально рассчитывали.

Что такое холостая Луна?

Холостой, или без курса, называют Луну в промежутке между ее последним основным аспектом с другой планетой в текущем знаке зодиака и переходом в следующий знак. В астрологии этот период связывают с неопределенностью, рассеянностью и нарушением привычного хода событий. Считается, что начатое в такие часы может не оправдать ожиданий, изменяться договоренности, а планы придется пересмотреть.



Но это не означает, что обязательно произойдет что-то неприятное. Это скорее повод приостановиться, внимательнее проверить детали и не принимать решения на эмоциях.

Что запрещено делать?

В такие дни и в указанные часы не рекомендуется подписывать важные договоры, начинать новые дела, покупать дорогие вещи и отправлять важные письма.



В ноябре 2026 года холостая Луна будет в следующие даты и периоды :



1 ноября с 00:59 до 07:17 — не стоит оформлять дорогие покупки и принимать финансовые решения в спешке.

3 ноября с 03:10 до 11:27 — лучше не начинать новые проекты и не назначать важные переговоры.

С 4 ноября, 09:57, до 5 ноября, 17:38 — рекомендуется отложить подписание договоров, заключение сделок и запуск новых проектов.

7 ноября с 16:19 до 8 ноября, 01:39 — нежелательно отправлять важные деловые письма и принимать сложные окончательные решения.

10 ноября с 02:25 до 11:35 — лучше не совершать крупные покупки, особенно бытовой техники, и не соглашаться на сомнительные предложения по бизнесу.

12 ноября с 14:28 до 23:27 — не рекомендуется подписывать контракты и давать обязательства, которые сложно выполнить.

С 14 ноября, 21:55, до 15 ноября, 12:24 — стоит избегать спонтанных финансовых решений и поспешных договоренностей с партнерами.

17 ноября с 17:25 до 18 ноября, 00:19 — лучше не начинать масштабные проекты и не отправлять сообщения с важными деловыми условиями.

20 ноября с 04:45 до 08:52 — нежелательно принимать решения о покупке недвижимости.

22 ноября с 10:38 до 13:09 — не стоит заключать новые соглашения и менять планы без необходимости.

24 ноября с 13:08 до 14:09 — рекомендуется отложить на день подписание документов и важные разговоры в кругу семьи.

26 ноября с 08:23 до 13:50 — лучше не оформлять крупные заказы и не принимать финансовые обязательства.

28 ноября с 08:40 до 14:20 — нежелательно запускать новые дела и отправлять письма, требующие немедленного ответа.

30 ноября с 13:10 до 17:12 — стоит избегать импульсивных покупок, подписания контрактов и окончательного утверждения новых планов.

Что можно делать?

В холостую Луну занимайтесь привычными бытовыми делами, уборкой, разбором документов и завершением ранее начатых задач. Это хорошее время для спокойного планирования, чтения, медитаций, спорта, прогулок и небольших повседневных покупок. Полезно пересмотреть текущие цели, оценить результаты месяца и составить список дел на будущее.