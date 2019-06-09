Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ

Полина Гагарина на церемонии вручения премии МУЗ ТВ вызвала восхищение своим платьем, не скрывавшим роскошных ног певицы. Но артистка была лишь первой среди равных: фееричное шоу, которое обещали организаторы, начиналось 7 июня уже на красной дорожке арены "Мегаспорт".
Звезды состязались в оригинальности и роскоши костюмов. Но затем пришло время пройти в зал или на сцену, чтобы услышать вердикт. Кто же признан лучшим в российском шоу-бизнесе в 2019 году? Полина Гагарина победила в номинации "Лучшее женское видео" – признание получил ее клип "Выше Головы".
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров и украинская исполнительница Светлана Лобода стали победителями МУЗ-ТВ. Филипп Киркоров обошел Сергея Лазарева в номинации "Лучший исполнитель". Но участник "Евровидения" без награды не остался: его отметили за продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене. И альбом Сергея Лазарева "THEONE" признан лучшим.
Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд – она победила в категории "Лучшая певица". "Лучшее видео" – Дима Билан "Молния", "Лучшая песня" – Филипп Киркоров "Цвет настроения синий", "Прорыв года" – Zivert, "Лучшая поп-группа" – Artik & Asti.
В номинации "Лучший дуэт" определились 2 победителя. Это Филипп Киркоров feat. Егор Крид – "Цвет настроения черный" – а также Валерия feat. Егор Крид– "Часики". "Лучшее концертное шоу" – Ани Лорак – "Дива" / Олимпийский. "Лучший рок-исполнитель" – Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы", "Лучший Hip-Hop проект" – Джиган, "Лучшая песня на иностранном языке" – Malfa "SoLong", "Лучшее мужское видео" - Артур Пирожков "Чика"
Организаторы устроили феерическое зрелище
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