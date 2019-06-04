Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото

Американская поп-исполнительница Рианна активно продвигает собственный бренд нижнего белья. При этом моделью служит сама же - артистка, не стесняясь, демонстрирует соблазнительные формы, слегка прикрытые кружевами.

На сей раз эпатажная звезда предстала перед фанатами в прозрачном кружевном белье неонового цвета и чулках. Примерила Рианна и комплект телесного цвета, буквально слившийся с ее кожей – так что создается впечатление, что певица нагая. Комментарии фанатов были по большей части лаконичны – они выражали разную степень восхищения красотой артистки.