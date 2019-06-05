Роскошная Нетребко потрясла Кремль

В минувший вторник, 4 июня, певица Анна Нетребко дала грандиозный гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце. На сцене к ней присоединились яркие звезды: Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько. Артисты исполнили отрывки из итальянских и русских музыкальный композиций. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж с мероприятия.
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