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Среда 11 ноября

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Собянин: Открыта новая набережная Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко"

Собянин: Открыта новая набережная Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко"
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На новом участке устроили дорожки для прогулок и спорта, а для детей подготовили квест по мотивам "Старика Хоттабыча".

У театра «Мастерская Петра Фоменко» появился новый променад. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, для прогулок открыли участок правого берега Москвы-реки длиной 1,2 километра. Он начинается у Белорусского моста и заканчивается у театра.

На набережной можно гулять, бегать и ездить на велосипеде. Для каждого вида движения предусмотрены дорожки, а для отдыха разбили газоны и цветники. Вдоль берега возвели подпорную стену, которая защищает грунт от размыва. Со стороны реки к променаду можно добраться через причал «Кутузовский», расположенный на маршруте «Киевский — Парк Фили».

В оформлении использовали мотивы «Старика Хоттабыча»: в этих местах снимали эпизоды фильма. На прогулке можно найти кувшин, ковер-самолет и следы туфель, а вечером — тень волшебника. Для детей на информационной стеле разместили рассказ о съемках и карты квеста с шестью заданиями.

Новый променад — часть будущего маршрута по правому берегу от парка «Фили» до Дорогомиловского моста. Из семи запланированных километров уже благоустроили 2,6. Работы на оставшемся участке от строящегося моста-паруса до моста Академика Королева планируют завершить в четвертом квартале 2028 года.

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11 ноября 2026, 20:09
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