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Найти своих: как Москва помогает детям обрести семью

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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Почти 95 процентов ребят нуждаются в семейном устройстве.

Ещё сравнительно недавно воспитание детей-сирот ассоциировалось прежде всего с детскими домами и интернатами. Сегодня в Москве картина совсем другая – около 16 тысяч детей, по разным причинам оставшихся без родительской заботы, растут в семьях.

Но за этой впечатляющей цифрой стоит не только многолетняя работа по поиску приёмных семей. Меняется и сам подход – теперь важно не просто найти ребёнку родителей, но и помочь им стать по-настоящему близкими людьми.

Эту работу дополняют и новые московские проекты, о которых Сергей Собянин рассказал 9 ноября, во Всемирный день сирот. Они посвящены поиску приёмных семей и поддержке детей, которым особенно важно внимание взрослых.

Взрослый, которому можно доверять

В последние годы москвичи всё чаще принимают на воспитание детей старше десяти лет. Так, в прошлом году среди ребят, обретших новую семью, около 60 процентов составляли подростки. В ноябре эта работа получит новое развитие – московская опека запускает проект, который поможет подросткам найти взрослого друга и наставника.

«В столице давно не ограничиваются просто поиском приемной семьи. Мы развиваем систему семейного устройства и органично встраиваем новые проекты и сервисы. В ноябре московская опека запускает “Школу наставничества”, которая поможет подросткам найти значимого взрослого на пороге перемен и выбора своего пути», – рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Подбор наставников будет проходить при участии психологов. Специалисты помогут определить потребности подростка и возможности взрослого, найти общие интересы, которые могут стать основой будущей дружбы.

У Москвы уже есть опыт подобных инициатив. В рамках проекта «Серебряное наставничество» москвичи старшего возраста становятся друзьями и наставниками детей, оставшихся без попечения родителей. А проект «Давай дружить!» помогает исполнять мечты детей-сирот, ребят с особенностями здоровья и подростков из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Каждому ребёнку – своя семья

Двух одинаковых детей не бывает. У каждого свои привычки, характер, жизненный опыт и представления об отношениях со взрослыми. Найти ответ помогает новый московский проект «Каждому ребёнку – своя семья», в рамках которого специалисты начинают работать с детьми и будущими родителями задолго до их знакомства.

При подборе семьи психологи обращают внимание не только на характер и привычки ребёнка, но и на его прошлое, отношения со взрослыми, готовность к переменам.

Для этого на портале «Моя новая семья» есть цифровые профили детей и будущих приёмных родителей. Система сопоставляет данные и помогает подобрать подходящую семью. Но последнее слово остаётся за специалистами – никакой алгоритм не способен заранее определить, сложатся ли между людьми тёплые отношения. Поэтому знакомство ребёнка с будущими родителями проходит при участии психологов.

Подготовиться к новой роли

Будущим приёмным родителям приходится учиться многому из того, с чем обычные мамы и папы сталкиваются постепенно.

Подготовиться к этому помогают московские школы приёмных родителей. Здесь разбирают не только юридические и медицинские вопросы, но и вполне житейские ситуации – как реагировать, если ребёнок замыкается в себе, болезненно воспринимает замечания или с трудом привыкает к новым правилам.

После того как ребёнок приходит в семью, родители также могут рассчитывать на поддержку города.

«Сложившиеся приемные семьи получают поддержку города – от льгот и выплат до профессиональной помощи психологов, юристов и специалистов по работе с семьей. В рамках проекта каждую семью сопровождает персональный менеджер, который находится рядом на всех этапах», – отметил Сергей Собянин.

Когда семья становится большой

Принять в семью сразу нескольких детей – большая ответственность. Особенно если речь идёт о братьях и сёстрах, которых важно не разлучать. И здесь помимо родительской заботы нужно решить немало бытовых вопросов, прежде всего жилищных.

С 2014 года Москва помогает таким семьям с жильём. Квартиры предоставляют тем, кто принимает на воспитание не менее пяти детей, в том числе как минимум троих из установленных программой категорий. Жильё остаётся в пользовании семьи на время её участия в программе. Благодаря этой поддержке 401 ребёнок обрёл семью.

Возможности портала «Моя новая семья» не ограничиваются подбором приёмных родителей. Здесь можно узнать о льготах и выплатах, записаться на консультацию к специалистам опеки или в школу приёмных родителей, познакомиться с анкетами детей, которые ещё ждут свою семью.

Помогают семьям и столичные некоммерческие организации. Они проводят консультации, тренинги и встречи родительских сообществ, оказывают поддержку в кризисных ситуациях.

Главное – быть рядом

Сегодня в Москве менее тысячи детей остаются в центрах содействия семейному воспитанию. Город продолжает развивать программы, помогающие им обрести семью, а тем, кто пока её не нашёл, – встретить взрослого, которому можно доверять.

«Нет детей – есть люди», – писал польский педагог Януш Корчак, посвятивший жизнь воспитанию сирот. И хотя с тех пор прошло почти столетие, его слова не потеряли актуальности. Ведь каждому ребёнку, независимо от возраста и обстоятельств, нужны внимание, понимание и близкий человек, на которого можно положиться.

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11 ноября 2026, 14:26
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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