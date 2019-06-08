"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Звезды шоу-бизнеса собрались 7 июня на арене "Мегаспорт", чтобы узнать имена победителей премии МУЗ ТВ. Организаторы сдержали слово: они обещали шоу "круче, чем у Мадонны" – и сделали это. Вели церемонию сразу 5 звезд:Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак.

На сцену один за другим выходят звезды российского шоу-бизнеса. Свои номера представили Филипп Киркоров, группа "Ленинград", Егор Крид, Дима Билан, Элджей, Zivert, Maruv, HamaAli & Navai, Cygo, Rasa, Little Big и многие другие. Но раньше всем им предстояло пройти по красной дорожке. К этому представители шоу-бизнеса готовятся с особым волнением. Тут открывается возможность заявить о себе и побороться за звание самой стильной знаменитости – а, значит, все средства хороши.