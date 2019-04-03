Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь

Расставание с голливудским актером ничуть не повлияло на уверенность Нины Агдал. 26-летняя модель с удовольствием показывает откровенные фотографии с различных курортов. На страницу девушки в Instagram уже подписались более 1,6 миллионов пользователей. "Дни.ру" предлагают вам узнать о жизни красавицы в новом фоторепортаже.



