Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь

Расставание с голливудским актером ничуть не повлияло на уверенность Нины Агдал. 26-летняя модель с удовольствием показывает откровенные фотографии с различных курортов. На страницу девушки в Instagram уже подписались более 1,6 миллионов пользователей. "Дни.ру" предлагают вам узнать о жизни красавицы в новом фоторепортаже.
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