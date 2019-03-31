Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку

Инцидент с 24-летней моделью Адау Морнян произошел в январе этого года. Девушка летела из Мельбурна в Лос-Анджелес, США, для заключения очень серьезного контракта. Темнокожая красавица выпила вина, чтобы не не волноваться во время полета, сообщает Insider.

Согласно материалам дела, перебрав со спиртным, Морнян вступила в перебранку со стюардом и влепила ему пощечину. Однако пассажиры и остальные члены экипажа отметила, что этого не было, но суд проигнорировал их показания. Модель признали виновной. 24 июня девушку могут приговорить к максимальному сроку – 21 году тюрьмы.