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Март 28, 2019
просмотры: 123

Иссохшая Чурикова пришла за наградой

567

Накануне, 27 марта, состоялась церемония вручения премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" в ГАБТе. Свои награды получили Александр Збруев, Василий Лановой, Инна Чурикова и другие. По мнению некоторых фанатов, 75-летняя артистка сильно похудела.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПО СУТИ
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Ей нужно было дать восковую маску, а не золотую
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