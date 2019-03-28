Иссохшая Чурикова пришла за наградой

Накануне, 27 марта, состоялась церемония вручения премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" в ГАБТе. Свои награды получили Александр Збруев, Василий Лановой, Инна Чурикова и другие. По мнению некоторых фанатов, 75-летняя артистка сильно похудела.
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