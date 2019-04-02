Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

В Москве в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялось несколько показов. Так, свои творения на суд зрителей представили дизайнеры Игорь Гуляев и Белла Потемкина. Посмотреть показ последней пришла скандально известная ведущая Ксения Собчак. Гламурная блондинка предстала в черном прозрачном наряде, с ярко накрашенными губами и тяжелыми украшениями. Также состоялся показ "Дай пять! Дизайнер будущего", в котором приняли участие множество знаменитостей.