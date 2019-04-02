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Апрель 2, 2019
просмотры: 123

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

В Москве в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялось несколько показов. Так, свои творения на суд зрителей представили дизайнеры Игорь Гуляев и Белла Потемкина. Посмотреть показ последней пришла скандально известная ведущая Ксения Собчак. Гламурная блондинка предстала в черном прозрачном наряде, с ярко накрашенными губами и тяжелыми украшениями. Также состоялся показ "Дай пять! Дизайнер будущего", в котором приняли участие множество знаменитостей.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Шепелявая кочерга! Девка!
Кот-котофей
Ответить
Шваль обыкновенная
Кот-котофей
Ответить
Собчак - девочка, достойная своего папани- дерьмократа и мамочки-лахудры!
Гость
Ответить
Сборище бездельников...
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