Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

В Москве в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялось несколько показов. Так, свои творения на суд зрителей представили дизайнеры Игорь Гуляев и Белла Потемкина. Посмотреть показ последней пришла скандально известная ведущая Ксения Собчак. Гламурная блондинка предстала в черном прозрачном наряде, с ярко накрашенными губами и тяжелыми украшениями. Также состоялся показ "Дай пять! Дизайнер будущего", в котором приняли участие множество знаменитостей.
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