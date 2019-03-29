Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву

В четверг, 28 марта, популярная уругвайская певица Наталия Орейро выступила на сцене Крокус Сити Холла. Звезда телесериала "Дикий ангел" представила шоу в рамках Unforgettable tour. Преданные поклонники занимали очередь еще за несколько часов до начала мероприятия. Исполнительница порадовала слушателей как старыми хитами, так и новыми песнями. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж с мероприятия.
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