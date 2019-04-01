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Апрель 1, 2019
просмотры: 123

Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию

567

В театре "Русская песня" состоялась 32-ая церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". Среди победителей оказался и известный актер Алексей Серебряков. попавший в скандал после своих неоднозначных слов о России.

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