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Авг. 26, 2018
просмотры: 123

Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда

567

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис современности. Каждый год авторитетное издание считает финансы знаменитостей и озвучивает рейтинг перед началом нового сезона.

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