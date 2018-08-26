Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис современности. Каждый год авторитетное издание считает финансы знаменитостей и озвучивает рейтинг перед началом нового сезона.
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