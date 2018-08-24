Что стало с победителями шоу "Голос"

В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного вокального шоу "Голос". В этом году кресла наставников телепроекта займут самые востребованные и яркие звезды отечественного шоу-бизнеса: креативный Сергей Шнуров, блистательная Ани Лорак, талантливый рэпер Баста и выдающийся композитор Константин Меладзе.
Прием заявок на кастинг седьмого "Голоса" уже завершен, а пока будущие участники программы с нетерпением ожидают начала слепых прослушиваний, вспомним победителей предыдущих сезонов музыкального шоу, и узнаем, как сейчас складываются их певческие карьеры.
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