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Авг. 24, 2018
просмотры: 123

Что стало с победителями шоу "Голос"

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В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного вокального шоу "Голос". В этом году кресла наставников телепроекта займут самые востребованные и яркие звезды отечественного шоу-бизнеса: креативный Сергей Шнуров, блистательная Ани Лорак, талантливый рэпер Баста и выдающийся композитор Константин Меладзе.

Прием заявок на кастинг седьмого "Голоса" уже завершен, а пока будущие участники программы с нетерпением ожидают начала слепых прослушиваний, вспомним победителей предыдущих сезонов музыкального шоу, и узнаем, как сейчас складываются их певческие карьеры.

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