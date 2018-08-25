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Авг. 25, 2018
просмотры: 123

Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

567

В июне спортсменка отметила 20-летие. Юля отказалась от соревнований, но продолжает выходить на лед. Липницкая, тяжело пережившая постолимпийский период и давление тренера, сама стала наставницей для юных спортсменов.

Прославленная фигуристка вместе с коллегой по сборной Еленой Ильиных открыла свою школу. Заведение назвали Академия чемпионов Ильиных-Липницкой. Девушки успешно работают уже около года, занятие с самыми красивыми фигуристками России стоит примерно пять тысяч рублей в час. 

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