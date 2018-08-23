Ошарашенную Ардову окружила воющая толпа

В Маяковке одна из самых звездных трупп в столице – здесь служат кумиры и легенды. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Людмила Иванилова, Зоя Кайдановская, Евгения Симонова, Олеся Судзиловская – все они составляют гордость театра. Но в этот раз самое большое внимание ожидающие у театра поклонники уделили Анне Ардовой. Кричащая толпа окружила артистку на выходе с просьбой о совместном фото и автографе. Актриса была ошарашена тем, что у нее такая мощная "фан-зона".