Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

25 августа одной из самых ярких представительниц эпохи супермоделей Клаудии Шиффер исполняется 48 лет. Красавица-блондинка тщательно следит за своей внешностью и не появляется на публике без приличного слоя косметики. На первый взгляд Клаудия выглядит как девочка. Однако ушлым фотографам все же удалось сделать пару снимков, которые выдают истинный возраст модели.
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