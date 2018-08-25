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Авг. 25, 2018
просмотры: 123

Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

567

25 августа одной из самых ярких представительниц эпохи супермоделей Клаудии Шиффер исполняется 48 лет. Красавица-блондинка тщательно следит за своей внешностью и не появляется на публике без приличного слоя косметики. На первый взгляд Клаудия выглядит как девочка. Однако ушлым фотографам все же удалось сделать пару снимков, которые выдают истинный возраст модели.

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