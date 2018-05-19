Потрясающие кадры венчания принца Гарри и Меган Маркл

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл уже назвали самой современной. Церемония не вписывалась в классическое представление британцев о королевском бракосочетании. Родной отец отказался вести невесту к алтарю, гости позволили себе нарушить дресс-код и пришли на торжество кто в чем горазд, не было и традиционного "балкона для поцелуя".
Но все эти мелочи не испортили торжество. Западные таблоиды сочли, что так венчание Гарри и Меган получилось еще более запоминающимся и оригинальным. Dni.Ru не берется судить о королевских традициях, а просто предлагает посмотреть кадры с умопомрачительной красоты церемонии.
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