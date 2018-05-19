Роскошные наряды гостей на свадьбе принца Гарри

В Виндзорского замка проходит венчание принца Гарри и актрисы Меган Маркл. На свадьбу приглашены 600 гостей. В том числе известные актеры и спортсмены.
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