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Май 18, 2018
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Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя

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В Москве состоялась премьера фильма "Черновик" режиссера Сергея Мокрицкого. Показ проходил кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Множество отечественных знаменитостей с детьми посетило красочное мероприятие. Особое внимание журналистов привлекли цветущая актриса Юлия Пересильд и ее очаровательная дочка Анна.

Девятилетняя Анна старшая дочь Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У пары есть еще шестилетняя наследница Мария, судя по всему малышка осталась дома.

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