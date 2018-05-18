Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя

В Москве состоялась премьера фильма "Черновик" режиссера Сергея Мокрицкого. Показ проходил кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Множество отечественных знаменитостей с детьми посетило красочное мероприятие. Особое внимание журналистов привлекли цветущая актриса Юлия Пересильд и ее очаровательная дочка Анна.

Девятилетняя Анна старшая дочь Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У пары есть еще шестилетняя наследница Мария, судя по всему малышка осталась дома.