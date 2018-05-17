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Май 17, 2018
просмотры: 123

В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон

567

Лето – благоприятное время для восстановления сил и здоровья после изнуряющих холодов. Всем хочется поскорее оголиться и погреть бока под солнечными лучами. Российские звезды не исключение. Некоторые знаменитости не стали дожидаться прихода лета в столицу и рванули загорать на зарубежные пляжи. Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лена Летучая, Эвелина Бледанс открыли пляжный сезон и поспешили поделиться своими фотографиями в купальниках, а самые смелые обошлись без них.

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