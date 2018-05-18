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Май 18, 2018
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Покалеченная Апексимова сплясала перед Розенбаумом

567

Ирина Апексимова стала участницей очередного сезона популярного шоу Первого канала "Три аккорда". Но вокруг актрисы происходят необъяснимые мистические вещи. На предыдущем выступлении она серьезно покалечилась – сломала ногу на ровном месте. А в этот раз на репетиции номера на словах песни "А не хотите вы пройтиться //Туда, где колесо вертится, // Где электричество горит" во всем съемочном павильоне вырубился свет. Но номер актрисы все равно удался и заслужил похвалы от самого Александр Розенбанаума – одного из членов жюри.

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