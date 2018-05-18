Покалеченная Апексимова сплясала перед Розенбаумом

Ирина Апексимова стала участницей очередного сезона популярного шоу Первого канала "Три аккорда". Но вокруг актрисы происходят необъяснимые мистические вещи. На предыдущем выступлении она серьезно покалечилась – сломала ногу на ровном месте. А в этот раз на репетиции номера на словах песни "А не хотите вы пройтиться //Туда, где колесо вертится, // Где электричество горит" во всем съемочном павильоне вырубился свет. Но номер актрисы все равно удался и заслужил похвалы от самого Александр Розенбанаума – одного из членов жюри.
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