История любви принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри познакомились летом 2016 года во время свидания вслепую. Их первая встреча, как позже признались оба, была "опьяняющей". Меган влюбилась в Гарри с первого взгляда. С тех пор они не переставали общаться, а уже спустя месяц Гарри пригласил Меган в Ботсвану.

Отношения развивались стремительно, и в начале ноября 2017 года принц попросил актрису стать его женой. Гарри воздержался от торжественных речей и просто во время совместной готовки цыпленка спросил у Меган, выйдет ли она за него замуж.

Родители актрисы тут же благословили брак. Не отказала любимому внуку и королева Елизавета II. Сам принц заявил, что у его невесты могли бы сложиться отличные отношения с принцессой Дианой.

Со свадьбой влюбленные решили долго не тянуть. Церемония состоится в субботу, 19 мая 2018 года. Она пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.