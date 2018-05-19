История любви принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри познакомились летом 2016 года во время свидания вслепую. Их первая встреча, как позже признались оба, была "опьяняющей". Меган влюбилась в Гарри с первого взгляда. С тех пор они не переставали общаться, а уже спустя месяц Гарри пригласил Меган в Ботсвану.
Отношения развивались стремительно, и в начале ноября 2017 года принц попросил актрису стать его женой. Гарри воздержался от торжественных речей и просто во время совместной готовки цыпленка спросил у Меган, выйдет ли она за него замуж.
Родители актрисы тут же благословили брак. Не отказала любимому внуку и королева Елизавета II. Сам принц заявил, что у его невесты могли бы сложиться отличные отношения с принцессой Дианой.
Со свадьбой влюбленные решили долго не тянуть. Церемония состоится в субботу, 19 мая 2018 года. Она пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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