Надя Ручка вышла в свет с доктором

Всероссийский проект Марии Резниковой "FollowTheFabrika" снова распахнул перед молодыми и талантливыми дизайнерами двери в мировую fashion-индустрию. В этом сезоне сюрпризы ждут не только новых участников конкурса. Мероприятие посетили известные артисты. Вышла в свет и певица Надя Ручка в компании доктора Саратовцева.
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