Звезды похвастались пушистыми кошечками

По стихийно сложившейся традиции в России в первый день весны, 1 марта, празднуется День кошки. Во всем мире этот неофициальный праздник принято отмечать 8 августа. Впрочем, настоящие поклонники пушистых и гладкошерстных домашних питомцев уверены – кошек много не бывает и любой повод лишний раз напомнить о них не будет лишним. Dni.Ru решили показать российских звезд, хвастающихся своими любимыми кошечками в социальных сетях.
Певица празднует свой день рождения
Певица сопровождала мужа на важную церемонию
Певец после болезни помолодел
Журналисты узнали, как живет артистка
Рыжеволосая ведущая вышла в свет
У звезд новая мода
Состоялась премьера нашумевшего фильма "Довлатов"
Актриса появилась на публике в свободном платье
Красотка явно не из стеснительных
Всего в Пхенчхане наши ребята завоевали 17 наград: два золота, шесть серебра и девять бронз
Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело
Они тесно общаются с 1995 года
Артистка выложила свежее фото
Эксперт бурно отреагировал на решение Стокгольмского арбитража