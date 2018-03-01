Звезды похвастались пушистыми кошечками

По стихийно сложившейся традиции в России в первый день весны, 1 марта, празднуется День кошки. Во всем мире этот неофициальный праздник принято отмечать 8 августа. Впрочем, настоящие поклонники пушистых и гладкошерстных домашних питомцев уверены – кошек много не бывает и любой повод лишний раз напомнить о них не будет лишним. Dni.Ru решили показать российских звезд, хвастающихся своими любимыми кошечками в социальных сетях.