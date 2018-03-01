Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

В Кремле президент Владимир Путин вручил госнаграды российским победителям и призерам Олимпиады-2018. Особое внимание СМИ было приковано к хоккеисту Ивану Телегину, ведь накануне в Сети появилось изображение, на котором спортсмена целует некая эффектная брюнетка. Однако супруга Ивана, певица Пелагея успокоила фанатов, сообщив, что у них в отношениях все в порядке. Семейную идиллию певица и хоккеист и показали в Кремле.
Певец после болезни помолодел
Журналисты узнали, как живет артистка
Рыжеволосая ведущая вышла в свет
У звезд новая мода
Состоялась премьера нашумевшего фильма "Довлатов"
Актриса появилась на публике в свободном платье
Красотка явно не из стеснительных
Всего в Пхенчхане наши ребята завоевали 17 наград: два золота, шесть серебра и девять бронз
Хроника триумфального завершения Олимпиады
За многолетнюю историю телестройки звезды проекта не раз обращались к хирургу
Актриса сообщила о страшной ошибке
Артистка прокомментировала слухи
Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело
Александр уверен, что его бывшая девушка непричастна к допинг-скандалу