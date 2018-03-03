История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Ирина Млодик и Эммануил Виторган были знакомы задолго до того, как между нами вспыхнули романтические чувства. Они работали в одном театре, но оба были связаны семейными узами. Однако в 2000 году страшная болезнь отняла у Виторгана жену. Млодик, желая поддержать убитого горем друга, старалась как можно больше времени проводить с ним.

Постепенно Ирина и Эммануил поняли, что их отношения выходят за рамки дружбы. В 2003 году они поженились. Из-за свадьбы с отцом перестал общаться Максим Виторган. Однако Ирина оказалась мудрой и понимающей женщиной. Она не только помирила отца и сыны, но и вернула в семью первую дочь Эммануила Ксению.

В февраля 2018 года чета Виторган отметила хрустальную свадьбу – 15-летие совместной жизни. А в марте Россию поставило на уши шокирующее известие – 56-летняя Млодик родила 78-летнему Виторгану ребенка. Сейчас в их большой семье царит мир и покой.