История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Ирина Млодик и Эммануил Виторган были знакомы задолго до того, как между нами вспыхнули романтические чувства. Они работали в одном театре, но оба были связаны семейными узами. Однако в 2000 году страшная болезнь отняла у Виторгана жену. Млодик, желая поддержать убитого горем друга, старалась как можно больше времени проводить с ним.
Постепенно Ирина и Эммануил поняли, что их отношения выходят за рамки дружбы. В 2003 году они поженились. Из-за свадьбы с отцом перестал общаться Максим Виторган. Однако Ирина оказалась мудрой и понимающей женщиной. Она не только помирила отца и сыны, но и вернула в семью первую дочь Эммануила Ксению.
В февраля 2018 года чета Виторган отметила хрустальную свадьбу – 15-летие совместной жизни. А в марте Россию поставило на уши шокирующее известие – 56-летняя Млодик родила 78-летнему Виторгану ребенка. Сейчас в их большой семье царит мир и покой.
Девушке 26 лет и семь из них она крутит баранку фуры
Певица празднует свой день рождения
По стихийно сложившейся традиции, в первый день весны в России празднуют "кошачий праздник"
Певица сопровождала мужа на важную церемонию
Певец после болезни помолодел
Журналисты узнали, как живет артистка
Рыжеволосая ведущая вышла в свет
У звезд новая мода
Состоялась премьера нашумевшего фильма "Довлатов"
Актриса появилась на публике в свободном платье
Девочку назвали необычным именем
ЧП произошло на Мытной улице
Актриса предчувствовала трагедию
Артист заявил, что увольняется