Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет

Певица Анна Семенович 1 марта отмечает свой день рождения. Поклонники, особенно мужская их часть, ценит исполнительницу не только за ее проникновенные тексты и виртуозное исполнение, но и за выдающиеся внешние данные. Экс-солистка "Блестящих" завоевала себе славу настоящей секс-бомбы благодаря выдающимся формам. Однако такой она была не всегда. О том, как менялась с годами Анна Семенович, смотрите в фотогалерее Dni.Ru.