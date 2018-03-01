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Март 1, 2018
просмотры: 123

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет

567

Певица Анна Семенович 1 марта отмечает свой день рождения. Поклонники, особенно мужская их часть, ценит исполнительницу не только за ее проникновенные тексты и виртуозное исполнение, но и за выдающиеся внешние данные. Экс-солистка "Блестящих" завоевала себе славу настоящей секс-бомбы благодаря выдающимся формам. Однако такой она была не всегда. О том, как менялась с годами Анна Семенович, смотрите в фотогалерее Dni.Ru.

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