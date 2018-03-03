Найдена самая красивая дальнобойщица

Блейз Уильямс называют самой сексуальной дальнобойщицей в мире. Девушке 26 лет и семь из них она крутит баранку фуры. Красотка рассекает по дорогам Австралии на 18-колесном траке.

Как рассказала сама Блейз, она влюбилась в большие машины еще в подростковом возрасте, когда работала на мойке. Девушка сетует, что мужчины не очень доброжелательны к ней на дороге.

