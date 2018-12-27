Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон

Двоюродная сестра благопристойной Кейт Миддлтон Катрина Дарлинг пользуется определенным успехом, а несколько лет назад снялась для всемирно известного мужского журнала Playboy. Девушка занимается стриптизом с 17 лет, и ее шоу всегда пользовались успехом. После свадьбы Кейт и принца Уильяма на выступления раскрепощенной кузины герцогини народ и вовсе повалил толпами.
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